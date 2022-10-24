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Происшествия24 октября 2022 7:06

Во всех детсадах и школах Пятигорска проводится эвакуация

В учреждения поступают сообщения с угрозами
Данил Юрков

Экстренные службы отрабатывают все сообщения с угрозами, поступившие в детские сады и школы Пятигорска сегодня, 24 октября. Как в своих официальных соцсетях пишет глава города, Дмитрий Ворошилов, во всех учреждениях начинается эвакуация.

— Начинаем эвакуацию во всех школах и детских садах Пятигорска. Сообщения об угрозах поступают с территории Украины на почтовые ящики образовательных учреждений города. Службы будут отрабатывать каждое сообщение, – пишет глава города.

После того, как все люди будут выведены из зданий, спецслужбы проверят их, чтобы убедиться в отсутствии взрывчатых веществ. По окончанию проверки детсады и школы продолжат работу в штатном режиме.

Также сегодня утром в школы №1, 3 и 16 поступило сообщение о минировании. Службы проводят проверку и эвакуируют людей.