Во всех детсадах и школах Пятигорска проводится эвакуация

Экстренные службы отрабатывают все сообщения с угрозами, поступившие в детские сады и школы Пятигорска сегодня, 24 октября. Как в своих официальных соцсетях пишет глава города, Дмитрий Ворошилов, во всех учреждениях начинается эвакуация.

— Начинаем эвакуацию во всех школах и детских садах Пятигорска. Сообщения об угрозах поступают с территории Украины на почтовые ящики образовательных учреждений города. Службы будут отрабатывать каждое сообщение, – пишет глава города.

После того, как все люди будут выведены из зданий, спецслужбы проверят их, чтобы убедиться в отсутствии взрывчатых веществ. По окончанию проверки детсады и школы продолжат работу в штатном режиме.

Также сегодня утром в школы №1, 3 и 16 поступило сообщение о минировании. Службы проводят проверку и эвакуируют людей.