Общая сумма автокредитов в банке Уралсиб выросла более чем в 1,5 раза

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

С начала 2022 года Уралсиб выдал россиянам кредиты на покупку автотехники в размере 22,5 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем за период с января по октябрь прошлого года. Основные причины активного роста продаж – расширение возможностей для клиентов и значительное упрощение процедур рассмотрения заявок, принятия решений, оформления документов. Помимо этого за последний год значительно выросло количество крупных сетевых автодилеров, работающих с банком на партнерских условиях.

Широкая линейка программ автокредитования от банка Уралсиб предусматривает покупку практически любой авто- и мототехники. Первоначальный взнос может быть равен нулю, залог требуется не в каждом случае. Выплаты рассчитываются в зависимости от общей суммы (максимальная достигает 17 миллионов рублей) и срока (до семи лет). Понравившуюся технику можно выбрать и оформить в кредит у одного из автодилеров-партнеров, либо заключить договор в представительстве банка.

Чтобы получить автокредит в Уралсибе, гражданину России достаточно предоставить два документа: паспорт и (на выбор) - военный билет, ИНН, СНИЛС, загранпаспорт. Плюс подтвердить минимальный стаж работы на последнем месте (от трех месяцев) и постоянную регистрацию в РФ. Полное погашение кредита должно быть осуществлено до исполнения клиенту 75 лет (минимальный возраст - 21 год).

Все линейки автокредитования, действующие на сегодняшний день, специальные программы и список автодилеров-партнеров есть на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Ответы на любые вопросы также можно получить по телефону 8-800-250-57-57 либо у консультантов в ближайшем филиале банка.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»