Врача-хирурга из Дагестана наградили «Орденом Мужества» за участие в спецоперации

Фото: пресс-служба Левашинского района Дагестана

Указом президента России Владимира Путина Валибагандов Султан Магомедрасулович за самоотверженность, мужество и отвагу, которые он проявил на полях сражения специальной военной операции, награждается «Орденом Мужества».

Будучи врачом-хирургом, он командовал операционно-перевязочным взводом, спасал раненых бойцов и организовывал медицинскую помощь под артиллерийским и минометным обстрелами. Об этом сообщила пресс-служба Левашинского района Дагестана.

Фото: пресс-служба Левашинского района Дагестана

— Уроженец села Мекеги, Левашинского района, окончив Дагестанскую медицинскую академию, поступил на службу в ВС РФ на должность врача-хирурга, – пишет ведомство.

Тем временем из Шпаковского округа Ставропольского края отправили еще одну группу мобилизованных. Бойцы получили необходимое снаряжение и теперь отправляются на боевую подготовку, после которой поедут на поля сражения специальной военной операции.