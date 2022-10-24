Ставрополец подозревается в реабилитации нацизма в соцсетях

В отношении 32-летнего жителя Ставрополя возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма. Сообщается, что в мае 2021 года он выложил в общий доступ на своей странице в соцсетях запись, где, согласно заключению эксперта, есть признаки преступления.

— Согласно заключению специалиста, запись содержала совокупность лингвистических и психологических признаков реабилитации нацизма. Следователем СК России уголовное дело возбуждено, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В настоящее время проводятся проверки, обстоятельства преступления выясняются. Расследование уголовного дела в отношении мужчины продолжается.

Другое уголовное дело возбудили в отношении 62-летнего жителя Ставрополья, когда нашли у него в доме килограмм марихуаны. По словам задержанного, он выращивал запрещенные растения для себя. И все же за преступление ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.