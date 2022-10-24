Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2022 9:20

Ставрополец подозревается в реабилитации нацизма в соцсетях

За публикацию на своей странице мужчине грозит срок
Данил Юрков

В отношении 32-летнего жителя Ставрополя возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма. Сообщается, что в мае 2021 года он выложил в общий доступ на своей странице в соцсетях запись, где, согласно заключению эксперта, есть признаки преступления.

— Согласно заключению специалиста, запись содержала совокупность лингвистических и психологических признаков реабилитации нацизма. Следователем СК России уголовное дело возбуждено, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В настоящее время проводятся проверки, обстоятельства преступления выясняются. Расследование уголовного дела в отношении мужчины продолжается.

Другое уголовное дело возбудили в отношении 62-летнего жителя Ставрополья, когда нашли у него в доме килограмм марихуаны. По словам задержанного, он выращивал запрещенные растения для себя. И все же за преступление ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.