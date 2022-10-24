С 9:00 по 19:00 25 октября в городе Пятигорске Ставропольского края на 38 улицах и в целом ряде социальных объектов отключат воду из-за проведения ремонтных работ ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по улице Адмиральского на трубопроводе д-500 миллиметров. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своих официальных соцсетях.
- улица Бештаугорское шоссе;
- улица 50 лет Советской Власти;
- улица Бештаугорская;
- улица Кутейникова;
- улица Куйбышева;
- улица Матвеева;
- улица Разина;
- улица Хетагурова;
- улица Малыгина;
- улица Университетская;
- проезд Кирова;
- улица Дунаевского;
- улица Красная;
- улица Оранжерейная;
- улица Соборная;
- улица Крайнего;
- улица Теплосерная;
- улица Беленковича;
- улица Средняя;
- улица Капиева;
- улица Нижняя;
- улица Береговая;
- улица Фабричная;
- улица Партизанская;
- улица Дегтярева;
- улица Козлова;
- улица Федько;
- улица Бунимовича;
- улица Пестова;
- улица Рубина;
- улица Октябрьская;
- улица Мира;
- улица Анисимова;
- улица Буачидзе;
- улица Карла Маркса;
- площадь Ленина;
- улица Лермонтова;
- переулок Глухой.
Также воды не будет в школах и гимназиях №5, 18, 11, 1, 17, в детских садах №37, 9, 1, в детском доме №32. Также без воды останутся Северо-Кавказский федеральный университет, несколько санаториев, пансионат, курортная поликлиника имени Н.И. Пирогова и некоторые госучреждения.
— Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28, – пишет глава города.