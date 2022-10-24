С 9:00 по 19:00 25 октября в городе Пятигорске Ставропольского края на 38 улицах и в целом ряде социальных объектов отключат воду из-за проведения ремонтных работ ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по улице Адмиральского на трубопроводе д-500 миллиметров. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своих официальных соцсетях.

Без воды останутся

- улица Бештаугорское шоссе;

- улица 50 лет Советской Власти;

- улица Бештаугорская;

- улица Кутейникова;

- улица Куйбышева;

- улица Матвеева;

- улица Разина;

- улица Хетагурова;

- улица Малыгина;

- улица Университетская;

- проезд Кирова;

- улица Дунаевского;

- улица Красная;

- улица Оранжерейная;

- улица Соборная;

- улица Крайнего;

- улица Теплосерная;

- улица Беленковича;

- улица Средняя;

- улица Капиева;

- улица Нижняя;

- улица Береговая;

- улица Фабричная;

- улица Партизанская;

- улица Дегтярева;

- улица Козлова;

- улица Федько;

- улица Бунимовича;

- улица Пестова;

- улица Рубина;

- улица Октябрьская;

- улица Мира;

- улица Анисимова;

- улица Буачидзе;

- улица Карла Маркса;

- площадь Ленина;

- улица Лермонтова;

- переулок Глухой.

Также воды не будет в школах и гимназиях №5, 18, 11, 1, 17, в детских садах №37, 9, 1, в детском доме №32. Также без воды останутся Северо-Кавказский федеральный университет, несколько санаториев, пансионат, курортная поликлиника имени Н.И. Пирогова и некоторые госучреждения.

— Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28, – пишет глава города.