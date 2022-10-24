На Ставрополье с 17 по 23 октября поймали 187 пьяных водителей

Из 187 водителей, остановленных с признаками алкогольного опьянения на Ставрополье 19 сели в таком состоянии за руль повторно – им грозит уголовная ответственность. Только в воскресенье, 23 октября, автоинспекторы поймали 30 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Так, в Буденновском округе Ставропольского края пьяный мотоциклист-бесправник получил 10 суток административного ареста. Его вместе с пассажиром остановили ночью без шлемов. Мотоциклом управлял 30-летний местный житель без нужной для управления категорией прав.

— Из-за имеющихся признаков опьянения ему было предложено пройти освидетельствование на месте. Прибор показал наличие более 1,1 мг паров этанола в выдыхаемом воздухе, – пишет ведомство.

В отношении водителя составили два протокола – за пьяную езду без прав и отсутствие мотошлема. После ареста ему предстоит оплатить штраф.