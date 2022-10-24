Лишенный прав водитель устроил смертельную аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновском округе Ставропольского края 22 октября примерно в 12:00 на 88 км автодороги «Александровское – Новоселицкое – Буденновск» водитель ВАЗ-21140 выезжал со второстепенной дороги и не уступил автомобилю «Мерседес Бенц GLS400».

Произошло столкновение, иномарка перевернулась, ее водитель осталась цела, так как, по ее словам, она была пристегнута ремнем безопасности От травм погиб пассажир ВАЗа, 41-летний житель КЧР. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— Водитель отечественного автомобиля, 31-летний житель Ставрополя, доставлен в больницу. Выяснилось, что пострадавший был лишен прав за отказ от освидетельствования. Был ли он трезв в этот раз – покажет проведенный анализ крови, – пишет ведомство. По факту аварии проводится проверка.

Другой, возможно, более тяжелой аварии удалось избежать, когда автоинспекторы на Ставрополье остановили пьяного мотоциклиста-бесправника, который ехал с пассажиром без мотошлемов. Ему назначили административный арест на 10 суток и штраф.