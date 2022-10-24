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Общество24 октября 2022 12:17

Гонщик из Ставрополя выплатил 185 штрафов из-за желания поехать на отдых

Общий долг достиг 130 тысяч рублей, которые мужчине пришлось заплатить
Данил Юрков

Собрав коллекцию 185 штрафов за превышение скоростного лимита, ставрополец решил отправиться за границу. Сумма задолженности уже составила 130 тысяч рублей, которые отдавать мужчина не спешил. Уведомления о просрочке уплаты штрафа он игнорировал и копил деньги для отдыха.

Выплачивать долги коллекционер, конечно, не хотел, однако ему предстояло узнать страшное – выезд за границу с такой стопкой штрафов запрещен:

— Сотрудник органа принудительного исполнения разъяснил должнику, что ограничение в праве выезда за пределы РФ будет снято только после погашения задолженности, – пишет пресс-служба ФССП по Ставропольскому краю.

Всего за день нужная сумма нашлась у гонщика, и его коллекция была уплачена. Ради отдыха мужчина решил выплатить штрафы за все свои нарушения. Ведомство отметило, что если сумма штрафов достигнет 30 тысяч рублей, выехать за границу и гражданина не получится.