Гонщик из Ставрополя выплатил 185 штрафов из-за желания поехать на отдых

Собрав коллекцию 185 штрафов за превышение скоростного лимита, ставрополец решил отправиться за границу. Сумма задолженности уже составила 130 тысяч рублей, которые отдавать мужчина не спешил. Уведомления о просрочке уплаты штрафа он игнорировал и копил деньги для отдыха.

Выплачивать долги коллекционер, конечно, не хотел, однако ему предстояло узнать страшное – выезд за границу с такой стопкой штрафов запрещен:

— Сотрудник органа принудительного исполнения разъяснил должнику, что ограничение в праве выезда за пределы РФ будет снято только после погашения задолженности, – пишет пресс-служба ФССП по Ставропольскому краю.

Всего за день нужная сумма нашлась у гонщика, и его коллекция была уплачена. Ради отдыха мужчина решил выплатить штрафы за все свои нарушения. Ведомство отметило, что если сумма штрафов достигнет 30 тысяч рублей, выехать за границу и гражданина не получится.