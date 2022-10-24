Накопительные счета в Уралсиб стали еще более привлекательны

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Банк Уралсиб объявляет о повышении процента по накопительным счетам для граждан. Чтобы положить деньги «в рост», можно выбрать подходящий пакет услуг и вид вложения. В итоге клиентский доход составит от 7,1 до 8,3 процентов годовых.

Накопительный счет «На каждый день» рассчитан на ежедневное начисление денег по фактическому остатку суммы. Ставка составит 7,1% годовых. При начислении на минимальный остаток по накопительному счету пользователь может рассчитывать на увеличение суммы в размере 8,3% годовых.

Всю информацию по линейке накопительных счетов и вкладов, условия и возможности для клиентов можно получить у консультантов по бесплатному телефону 8-800-250-57-57, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или в ближайшем филиале банка.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»