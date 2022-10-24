За минувшую неделю ставропольцы из-за мошенников лишились 18 млн рублей

Прошедшая неделя с 17 по 23 октября оставила ставропольцем, которых обманули мошенники, без 18 млн рублей. Так, например, в полицию обратился житель Ставрополя, который перевел на неизвестный счет 2,2 млн рублей. Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказала о схеме обманщика:

— Мужчине позвонил неизвестный, который сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Для предотвращения несанкционированных действий собеседник убедил заявителя «перекинуть» имеющиеся сбережения на якобы безопасные счета, – пишет ведомство.

Деньги у потерпевшего, конечно, просто исчезли. Поняв, что мужчину обманули, он обратился в полицию, чтобы получить помощь. В отношении пока неизвестного мошенника возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут.

Полиция Ставрополья просит быть бдительными при общении с незнакомцами и не в коем случае не переводить средства на неизвестные счета, «не удостоверившись в безопасности и законности операции».