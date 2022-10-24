На Ставрополье 26-летний мужчина ударил полицейского ножом

В Нефтекумске завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который, по версии следствия, 4 августа 2022 года так сильно не хотел ехать в соседнюю республику для участия в следственных действиях, что ударил оперуполномоченного ножом в живот.

— Потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. Следователем СКР была проделана значительная работа по сбору доказательств, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что надзорное ведомство утвердило обвинение по делу и направило его в суд.

Ударить топором, а не ножом, своего отца решил 17-летний сын за то, что тот часто выпивал и и угрожал насилием матери осужденного и его братьев. Мужчина скончался, а подростка посадили на 4 года и 6 месяцев в колонию общего режима.