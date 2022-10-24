Фото: соцсети главы Невинномысска Михаила Миненкова

В городе Невинномысске Ставропольского края 25 октября на нескольких улицах не будет воды. Как сообщает АО «Водоканал», ограничение вводится в связи с проведением планового ремонта запорной арматуры.

Воды не будет

С 8:00 до 12:00:

- улица Пятигорское шоссе, 2 «А», 2 «Б», 3, 3 «Г», 5, 5/1, 6, 7, 7 «А», 9, 9 «А», 9/1, 9/2, 11;

- улица Монтажная.

Из-за капремонта и переподключения сетей с 8:00 до 17:00 воды не будет:

- улица 30 лет Победы, 1, 2, 2 «А», 2 «Б», 2 «Д», 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 «А», 13, 14, 15 «А», 16 «А», 21.

— Подвоз питьевой воды будет происходить по мере поступления заявок. Телефон диспетчерской службы 8(86554)3-99-03, 8(86554)7-60-20, – пишет в своих официальных соцсетях глава Невинномысска Михаил Миненков.

Также в Пятигорске 25 октября отключат воду на 38 улицах и в целом ряде соцобъектов. Это связано с плановым ремонтом трубопровода д-500 миллиметров. В отключенные дома будут приезжать цистерны с водой.