Житель Железноводска вымогал деньги у знакомой за неразглашение порочащей ее информации

В полицию Железноводска обратилась 23-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее знакомый написал ей в соцсетях с угрозой, мол, «либо ты даешь мне деньги, либо я выставлю в соцсетях информацию о тебе».

Публикация обещала опорочить девушку, но на поводу у парня она не пошла, зато обратилась в полицию. Правоохранители задержали 23-летнего вымогателя и провели с ним личную беседу.

— Во время беседы 23-летний фигурант во всем сознался и заявил, что пытался проучить знакомую. Он хотел получить от нее 15 тысяч рублей, – пишет пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отношении парня возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Другое уголовное дело уже направили в суд. Правда, вместо вымогательства 26-летний мужчина просто не хотел ехать в соседнюю республику для участия в следственных действиях. Из-за этого он ударил ножом в живот правоохранителя.