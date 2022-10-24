Заместитель председателя правительства Ставропольского края Денис Давыдов, курирующий вопросы культуры, туризма и молодежной политики, ушел в отставку. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Владимиров. Документ опубликован на портале правовой информации.

В пресс-службе главы региона отметили, что Давыдов ушел с должности по собственному желанию. Причина отставки вице-премьер правительства Ставропольского края - переход на новую работу.

Ранее сообщалось, что бюджет Ставрополья составит 146 миллиардов рублей в в 2023 году.