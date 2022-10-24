Детскую площадку в Ставрополе привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ставропольского края провела проверку после публикаций в СМИ о ненадлежащем состоянии детской площадки на улице Морозова, 106 и улице Краснофлотской,46 в Промышленном районе краевой столицы.

На территории лежал мусор, который вовремя не убирали; не производилась санитарная обрезка деревьев. Кроме того, элементы детской площадки требовали ремонта.

Прокуратура внесла представление в адрес главы Промышленного района Ставрополя с требованием устранить нарушения. После этого детскую площадку освободили от мусора, произвели санитарную обрезку деревьев, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе ищут очевидцев смертельной аварии.