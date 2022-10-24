На месте распаханного скотомогильника с сибирской язвой в Георгиевском округе Ставропольского края взяли еще 70 проб почвы.

О результатах проб сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Георгиевском городском округе Ирина Половинкина. Они оказались отрицательными.

- Хочу всех успокоить – здоровью населения Георгиевского городского округа ничего не угрожает, - написал глава округа Андрей Зайцев в своем телеграм-канале.

Напомним, поврежденный скотомогильник обнаружили специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Выяснилось, что участок распахали по ошибке.

Сразу после этого специалисты взяли пробы почвы по исключению сибирской язвы– результат был получен отрицательный. Также на территории захоронения провели дезинфекцию.

Ранее сибирскую язву выявили в Изобильненском округе Ставропольского края. Женщина заразилась, разделывая быков.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В апреле в Ставропольском крае зафиксировали массовое отравление жителей Марьиных Колодцев. Ходили слухи, что причиной стала холера - особо заразное заболевание. Всего к врачам попали 105 местных жителей.