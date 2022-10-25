Из Железноводска отправили еще одну группу мобилизованных

Фото: соцсети главы Железноводска Евгения Бакулина

Сегодня, 25 октября, из города Железноводска Ставропольского края выехали призванные в рамках частичной мобилизации бойцы. Им выдали все необходимое снаряжение и отправили на боевую подготовку, после которой они отправятся на специальную военную операцию. Глава города Евгений бакулин написал про это в своих официальных соцсетях.

— Сегодня очередная группа мобилизованных отправилась из Железноводска. Ранним утром мы проводили призванных в рамках частичной мобилизации в учебный центр для прохождения курса боевого слаживания. Я напоминаю, мы помогаем и будем продолжать помогать нашим землякам экипировкой, теплыми вещами и всем необходимым, – пишет глава города.

Также вчера, 24 октября, из Шпаковского округа, Невинномысска и Кочубеевского района на боевую подготовку уехали мобилизованные. Экипировка бойцам покупается за счет благотворительных фондов и краевого бюджета.