Школу №1 в Пятигорске эвакуируют после сообщения о минировании

Сегодня, 25 октября, вновь поступило сообщение о минировании школы №1 в городе Пятигорске. Спецслужбы после эвакуации людей из здания проверят, нет ли в школе взрывчатых веществ. Если информация не подтвердится и тревога окажется ложной, учреждение продолжит работу в штатном режиме.

— Поступило сообщение о минировании школы 1. Службы начали проверку. Проходит эвакуация, – пишет в своих официальных соцсетях глава города Дмитрий Ворошилов.

Также вчера, 24 октября, проводилась эвакуация в детских садах и школах Пятигорска. Глава города написал, что сообщения об угрозах поступают с территории Украины на почтовые ящики образовательных учреждений города. В итоге угроза оказалась ложной.

Людей в любом случае выведут из зданий, чтобы обезопасить их в случае, если минирование действительно произошло.