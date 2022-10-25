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Происшествия25 октября 2022 7:00

Школу №1 в Пятигорске эвакуируют после сообщения о минировании

Спецслужбы проводят проверку
Данил Юрков

Сегодня, 25 октября, вновь поступило сообщение о минировании школы №1 в городе Пятигорске. Спецслужбы после эвакуации людей из здания проверят, нет ли в школе взрывчатых веществ. Если информация не подтвердится и тревога окажется ложной, учреждение продолжит работу в штатном режиме.

— Поступило сообщение о минировании школы 1. Службы начали проверку. Проходит эвакуация, – пишет в своих официальных соцсетях глава города Дмитрий Ворошилов.

Также вчера, 24 октября, проводилась эвакуация в детских садах и школах Пятигорска. Глава города написал, что сообщения об угрозах поступают с территории Украины на почтовые ящики образовательных учреждений города. В итоге угроза оказалась ложной.

Людей в любом случае выведут из зданий, чтобы обезопасить их в случае, если минирование действительно произошло.