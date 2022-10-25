На экс-полицейского из Ставрополя возбудили два уголовных дела за сбыт 500 граммов наркотиков

По версии следствия, в августе 2022 года подозреваемый хранил в своем доме и машине, которая на праве собственности является принадлежит его супруге, хранил с целью сбыта около 500 граммов наркотиков. Однако сотрудник не успел их продать, так как оперативники изъяли вещества.

В отношении сотрудника возбудили сперва одно уголовное дело за сбыт наркотических средств. После было заведено второе дело по той же статье, но другой части. Дела соединены в одно производство и расследуются правоохранительными органами.

— Следователь СКР проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.