Виновному в сбыте наркотиков на Ставрополье увеличили срок заключения

Минераловодский суд приговорил жителя Ставрополья к лишению свободы на 6 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотических средств в крупном размере. При этом, как отмечает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, мужчине было назначено более мягкое наказание за совершенное им преступление.

— В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» осужденный сбыл наркотическое средство в крупном размере сотруднику полиции, выступавшему в роли покупателя. После изучения копии приговора суда в прокуратуре было принято решение о его обжаловании в суде апелляционной инстанции, – пишет ведомство.

Апелляция была принята, так как доводы государственного обвинителя были весомыми, а преступление осужденного – общественно опасным. С учетом этого мужчине увеличили срок заключение до 10 лет колонии строго режима. Приговор вступил в силу.