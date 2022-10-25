Денис Полюбин возглавит министерство экономического развития Ставрополья с 27 октября

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Дениса Полюбина, председателя комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края, поставят на новую должность после того, как снимут со старой. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Распоряжение о назначении подписано губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. В должность Полюбин официально встанет уже 27 октября. Должность председателя пищевой промышленности он занимал с 2020 года, а ранее был первым помощником губернатора и первым заместителем главы Грачевского округа.

Теперь после перевода на новую должность Денис Полюбин будет развивать экономику края. Напомним, что бюджет Ставрополья в 2023 году составит 146 млрд рублей, утвержден план казны на период с 2023 по 2025 годы.