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Общество25 октября 2022 9:34

Денис Полюбин возглавит министерство экономического развития Ставрополья с 27 октября

Завтра, 26 октября, его снимут с одной должности, а 27 октября поставят на новую
Данил Юрков
Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Дениса Полюбина, председателя комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края, поставят на новую должность после того, как снимут со старой. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Распоряжение о назначении подписано губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. В должность Полюбин официально встанет уже 27 октября. Должность председателя пищевой промышленности он занимал с 2020 года, а ранее был первым помощником губернатора и первым заместителем главы Грачевского округа.

Теперь после перевода на новую должность Денис Полюбин будет развивать экономику края. Напомним, что бюджет Ставрополья в 2023 году составит 146 млрд рублей, утвержден план казны на период с 2023 по 2025 годы.