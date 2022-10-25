Незаконно уволенный ставрополец вернул должность и получил компенсацию в 2,5 млн

В конце 2019 года главный инженер предприятия, специализирующаяся на строительстве тепловых станций и гидроэлектростанций, в Железноводске потерял работу.

Мужчина обратился в суд, чтобы оспорить решение работодателя. Предприятие должно было восстановить работника в должности. Однако на предприятии не спешили возвращать работу инженеру.

— В результате железноводчанин снова обратился в суд, который вынес еще одно решение — о выплате денежных средств за вынужденные прогулы в размере 2 миллионов 441 тысячи рублей, – пишет пресс-служба УФССП по Ставропольскому краю.

Поняв, что принять мужчину на работу будет выгоднее и лучше, работодатель все же восстановил инженера, а на следующий день ему пришла компенсация за вынужденные прогулы.

Другое решение суда в отношении осужденного наркоторговца не понравилось прокуратуре. Тогда служба подала на апелляцию, чтобы увеличить срок заключения преступника с 6 лет колонии строго режима. Суд согласился со стороной государственного обвинителя.