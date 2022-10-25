На жительницу Ставрополья возбудили уголовное дело за ложный донос

В дежурную часть отдела МВД России «Новоселицкий» пришла 30-летняя жительница села Журавского, которая сообщила о мошенничестве в свой адрес. По словам заявительницы, на нее оформили кредит суммой в 38 тысяч рублей. Ее предупредили, что за ложный донос грозит уголовная ответственность.

— В ходе проведения проверки сотрудниками уголовного розыска установлено, что данное сообщение является ложным. Исполнять взятые на себя обязательства женщина не собиралась и хотела таким образом освободиться от уплаты долга, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следственным отделом в отношении женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в заведомо ложном доносе.

А в отношении экс-полицейского возбудили сразу два уголовных дела за то, что тот пытался сбыть 500 граммов наркотиков. Оперативники опередили преступные действия, сейчас мужчина находится под стражей.