Ставрополец собрал «урожай» марихуаны весом в 380 граммов возле дома

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах местный 37-летний житель заметил возле своего дома наркотическое растение. Не долго думая, мужчина сорвал кусты и высушил, а после оставил храниться в пристройке к дому. Однако правоохранители узнали о незаконной деятельности мужчины.

— В ходе обыска у мужчины полицейские изъяли порядка 380 граммов марихуаны, что подтвердила проведенная экспертиза, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину будут судить за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта. Ему грозит тюремное заключение.

Экс-полицейскому из Ставрополя, который планировал сбыть 500 граммов наркотиков, грозит больший срок, так как на него завели сразу два уголовных дела. Их соединили в одно производство и расследуют. Мужчина заключен под стражу.