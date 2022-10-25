Ставрополец украл медный кабель и оставил без электричества лифт

Оперативники установили, что 39-летний житель Ставрополя, находясь в многоэтажке краевой столицы, украл медный кабель, который предназначался для подачи электричества к лифтовому оборудованию. Мужчина успел продать кабель, а деньги он потратил на себя.

— В результате противоправных действий мужчины объект жизнеобеспечения пришел в негодность. В отделе внутренних дел подозреваемый признался в содеянном, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело за «прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения». Правоохранители устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Также на жительницу Ставрополья возбудили уголовное дело по подозрению в заведомо ложном доносе. Она взяла кредит, но решила не возвращать его, а все «спихнуть» на мошенников. Афера была раскрыта, а женщине теперь грозит уголовная ответственность.