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Общество25 октября 2022 11:22

В Кочубеевском районе Ставропольского края взорвали снаряд времен ВОВ

Плановое разминирование произошло сегодня, 25 октября
Данил Юрков

Сегодня, 25 октября, утром в Кочубеевском районе произошел мощный хлопок. Жителей просят не беспокоиться, не поддаваться панике и слухам – произошло плановое разминирование снаряда времен ВОВ, который нашли работники «Водоканала». Об этом в своих социальных соцсетях написал глава Невинномысска Михаил Миненков.

— Произошло плановое разминирование снаряда времен Великой Отечественной войны, который недавно нашли во время очистки русла реки Большой Зеленчук для организации бесперебойной подачи воды населению, – пишет Михаил Миненков.

Пока в Кочубеевском районе планово разминируют снаряды, взрывами угрожают учреждениям в Пятигорске. Так, сегодня утром поступила информация о минировании школы №1. Людей эвакуировали, а спецслужбы проверили здание на наличие взрывчатых веществ. Информация не подтвердилась.