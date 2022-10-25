Ранее судимый ставрополец снял с карточки умершего приятеля 400 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что ранее судимый житель Труновского района Ставропольского края причастен к краже крупной суммы с банковской карточки. Оперативники проверили эту информацию и подтвердили догадки.

— Полицейскими установлено, что подозреваемый работал на ферме с приятелем. Когда последний скончался, мужчина похитил из его личных вещей банковскую карту. В отделе злоумышленник признался, что видел как ранее коллега набирал пин-код при оплате, и запомнил его, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчина потратил на свои нужды более 400 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи.

А вот житель краевой столицы решил украсть не деньги, а медный кабель из многоквартирного дома. Сделав это, он продал краденное, а деньги потратил на себя. Правоохранители узнали об этом и нашли злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело.