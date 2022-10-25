Фото: пресс-служба ставропольского водоканала

Завтра, 26 октября, на улице Лермонтова, Ленина, Ломоносова и Мира с 8:30 до 20:00 отключат воду в связи с капремонтом водопровода на улице Лермонтова. Также сегодня, 25 октября, на некоторых улицах уменьшат давление подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

Воды не будет

- на улице Лермонтова, 212, 218;

- на улице Лермонтова, 220, 220а, 222, 224, 226, 228;

- на улице Лермонтова, 230, 230а, 230к1, 232/1, 232/2, 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 236/1, 236/2, 236/3, 238;

- на улице Лермонтова, 240, 244, 246, 248, 248а, 248б;

- на улице Лермонтова, 250, 258, 258/2.

Снизят давление

- на улице Ломоносова (от улицы Тельмана до улицы Дзержинского);

- на улице Дзержинского (от улицы Ломоносова до улицы Пушкина);

- на улице Пушкина (от улицы Дзержинского до улицы Михаила Морозова);

- на улице Михаила Морозова (от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова);

- на улице Маршала Жукова (от улицы Михаила Морозова до улицы Лермонтова);

- на улице Лермонтова (от улицы Маршала Жукова до улицы Пушкина);

- на улице Пушкина (от улицы Лермонтова до улицы Тельмана);

- на улице Тельмана (от улицы Пушкина до улицы Ломоносова);

- на улице Лермонтова (от улицы Ломоносова до улицы Пушкина).

Воду будут привозить цистернами для тех, кому она понадобится. Чтобы оставить заявку на получение, нужно позвонить по номеру: 13-40.

Также напомним, что сегодня, 25 октября, не нескольких улицах Невинномысска отключили воду из-за планового ремонта. Воду будут привозить в цистернах, а заявку можно оставить по телефону: 8(86554)3-99-03, 8(86554)7-60-20.

Ограничения коснулись и 38 улиц Пятигорска вместе с целым рядом учреждений – школы, детские сады, детские дома, санатории. Оставить заявку на получение воды можно по номерам: 33-26-60 и 33-06-28.