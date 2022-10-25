Из Пятигорска выехала еще одна группа мобилизованных

Фото: соцсети главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Еще одна группа получивших повестки в рамках частичной мобилизации сегодня, 25 октября, выехала на боевое слаживание в военную часть из Пятигорска. Бойцов снарядили всем необходимым. Об отправке в своих официальных соцсетях рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

— Проводили ребят в рамках частичной мобилизации. Спасибо всем, кто помогает! Ваша помощь бесценна! В воскресенье планируем опять поехать в Буденновск, – пишет глава города.

Бойцы получили военную форму, обувь, а также армейские рюкзаки со снаряжением. В комплекте идет термобелье, спальные мешки, аптечки и коврики. Мобилизованные продолжат получать помощь от краевого правительства.

Также сегодня выехала группа мобилизованных из Железноводска. Все они отправятся на учения, а после поедут на специальную военную операцию на Украине. Помощь бойцам продолжается.