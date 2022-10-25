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Общество25 октября 2022 12:36

В Минеральных водах проводили мобилизованных

Призванным выдали необходимое снаряжение
Данил Юрков

Сегодня, 25 октября, из Минвод выехала еще одна группа призванных в рамках частичной мобилизации. Сперва бойцы отправятся на боевую подготовку, а после – на специальную военную операцию. Мобилизованные получили комплекты теплой одежды и необходимое снаряжение. Вскоре они получат помощь от окружного правительства.

— Наши ребята будут проходить обучение в воинских частях в Буденновске и в городе Волжском Волгоградской области. В ближайшую пятницу очередная машина с необходимыми вещами отправится к нашим мобилизованным, – пишет глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Также еще одна группа мобилизованных сегодня выехала из Пятигорска. Бойцы получили военную форму, обувь, а также армейские рюкзаки со снаряжением. Все они будут получать помощь от правительства Ставрополья.