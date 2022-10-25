На Ставрополье водитель без страховки спровоцировал аварию

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 24 октября примерно в 19 часов на автодороге «Западный обход Георгиевска» водитель «Лады Гранты» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении «Ладе Весте». В итоге произошла авария.

— Травму головы получил 34-летний водитель «Гранты», житель станицы Незлобной, ему назначено амбулаторное лечение. Установлено, что мужчина за последние 2 года 8 раз привлекался к адм. ответственности за нарушение ПДД, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. На водителя составили протокол за отсутствие страховки.

Водитель «Весты» не пострадала. По факту происшествия проводится проверка.

Также на Ставрополье произошло ДТП двух ГАЗелей без страховки. Обоим водителям выписан штраф за ее отсутствие. Спровоцировавший аварию водитель и его пассажир доставлены в больницу с травмами. Проводится проверка.