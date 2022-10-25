Устроивший смертельную аварию на Ставрополье 20-летний водитель приговорен к тюрьме

Суд установил, что 23 октября 2021 года подсудимый ехал по дороге с опасной скоростью, проявил невнимательность к дорожной обстановке и нарушил правила дорожного движения. Это привело не к столкновению двух автомобилей, а к тому, что парень по неосторожности сбил 65-летнего пешехода и детскую коляску с ребенком. Потерпевшие скончались.

— Новоселицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Судом парню назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в исправительной колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Родственники погибших направили иск о взыскании морального вреда. Суд утвердил сумму в 1 млн рублей.