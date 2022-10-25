«Золотой сезон» официально признан лучшим сезонным вкладом

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Профессиональный финансовый портал Выберу.ру подвел итоги октября-22. На этот раз предметом оценки стали наиболее выгодные сезонные рублевые вклады в российских банках. Первое место в рейтинге занял «Золотой сезон» от Уралсиб.

При отборе победителей специалисты обращали внимание на главные условия: срок вложения, минимальная сумма, алгоритм начисления денежных средств. Кроме того, оценивались капитализация и реальный итоговый денежный доход потребителя. Важным договорным пунктом считалась возможность досрочного расторжения соглашения. Учитывались и другие особые условия, выгодные клиенту.

В итоге победу одержал вклад «Золотой сезон» банка Уралсиб. Чтобы его открыть, нужно обладать суммой от ста тысяч рублей, которую потребитель готов положить под проценты на срок от 181 до 367 дней. Исходя из вышеперечисленных условий, годовой процент составит от 5,95 до 8,35. Он будет перечислен на отдельный счет клиента после истечения оговоренного срока вклада. Главное правило: пополнять, снимать, использовать деньги в процессе, автоматически продлевать услугу – исключается.

Узнать все подробности открытия и использования вклада «Золотой сезон», познакомиться с другими депозитными продуктами банка можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» либо по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). Открыть вклад помогут специалисты в любом офисе Уралсиб. Или можно, не выходя из дома, воспользоваться онлайн-банком Уралсиб Онлайн.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»