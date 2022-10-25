Со ставропольца взыщут 22,5 млн за незаконную банковскую деятельность

В суде установлено, что в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года житель Ставропольского края решил не регистрировать кредитную организацию, зато охотно обслуживал юридические лица с помощью кассового аппарата.

Мужчина получал деньги в безналичной форме, а потом обналичивал их. В результате он незаконно заработал сумму более 22,5 млн рублей. Прокурор города Ставрополя отправил иск в суд, чтобы взыскать сумму в доход государства.

— Признав исковые требования обоснованными, суд вынес решение об удовлетворении иска. Решение суда в законную силу не вступило, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Аферу с деньгами также решил провернуть ранее судимый житель Ставрополья. Правда, он просто украл карточку умершего друга, с которой списал 400 тысяч рублей на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело.