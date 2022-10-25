Из-за работ по обрезке деревьев в зоне воздушных линий электропередач, а также ремонта оборудования в Пятигорске 26 октября на ряде улиц отключат свет. Ограничение будет действовать по несколько часов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Где не будет света

Горячеводский – с 8:30 до 12:00:

- улица Эльбрусская нечетные № 43-61, четные № 34-50;

- улица Советская нечетные № 47-59, четные № 42-52;

- улица Советская нечетные № 3-31, четные № 2-30;

- переулок Безымянный нечетные № 3-17, четные № 2-12;

- улица Ореховая нечетные № 1-21, четные № 2-24;

- улица Одесская нечетные № 11-27, четные № 14-26;

- 1-ый Юцкий спуск нечетные № 23-43;

- улица 5-я линия нечетные № 33-47, четные № 42-52;

- улица 6-я линия четные № 70-104.

Горячеводский – с 14:00 до 17:00:

- улица Юбилейная четные № 118-126;

- улица Эльбрусская нечетные № 99-153, четные № 84-150;

- улица Урицкого четные № 34-44.

поселок Свободы – с 9:00 до 15:00:

- улица Зеленая нечетные № 51-107, четные № 62-102;

- улица Щорса № 5;

- проезд Калинина четные № 112-122;

- переулок Подкумский нечетные № 1,3,5, четные № 2-4;

- улица Батарейная № 78.

Новопятигорск – с 13:30 до 16:30:

- улица Ольгинская нечетные № 1-61 четные № 12-32;

- улица Огородная четные № 20-116, нечетные № 43-75;

- ЗАО СПГ «Омега»;

- ДНТ «Раздолье».

После окончания всех работ электроэнергия будет подаваться в дома в штатном режиме.