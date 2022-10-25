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Общество25 октября 2022 17:29

Министерство по национальной политике и делам казачества создадут на Ставрополье

Соответствующее постановление подписал губернатор
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае преобразовали комитет по делам национальностей и казачества в министерство. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

Документ опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу 15 ноября 2022 года. Также министерство станет учредителем Ставропольского краевого казачьего центра.

Комитет передаст документы новому ведомству в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Денис Полюбин возглавит министерство экономразвития Ставрополья. Он вступит в новую должность 27 октября.