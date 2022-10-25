Министерство по национальной политике и делам казачества создадут на Ставрополье

В Ставропольском крае преобразовали комитет по делам национальностей и казачества в министерство. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

Документ опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу 15 ноября 2022 года. Также министерство станет учредителем Ставропольского краевого казачьего центра.

Комитет передаст документы новому ведомству в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Денис Полюбин возглавит министерство экономразвития Ставрополья. Он вступит в новую должность 27 октября.