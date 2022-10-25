Семьи мобилизованных жителей Ставрополья освободят от платы за детсады

В Ставропольском крае семьи призванных в рамках частичной мобилизации бойцов осовободят от платы за детские сады. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

- Семьи ставропольцев, призванных в рамках частичной мобилизации, мы освобождаем от родительской платы, если их дети посещают детские сады, - сказал глава региона.

Он добавил, что поручил министерству финансов и министерству образования Ставрополья проработать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Владимир Владимиров встретился с мобилизованными бойцами батальона «Ставрополье». Они обсудили насущные вопросы.