Уровень заболеваемости коронавирусом на Ставрополье остается на минимальных отметках

За последние сутки с 25 на 26 октября на Ставрополье от коронавируса выздоровели 76 человек, при этом заболели 99, среди которых 6 детей. Госпитализация понадобилась только 14 взрослым. Летального исхода от заражения врачи не зарегистрировали.

— За минувшие сутки выздоровели еще 76 ставропольцев. Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Летальных исходов зарегистрировано не было. Тем не менее, важно не забывать о мерах эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Люди продолжают вакцинироваться. Так, а прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 1843 человека, а второй – 1101.

Тем временем можно не бояться появления на Ставрополье сибирской язвы из распаханного ранее скотомогильника, так как результаты проб почвы на инфекцию оказались отрицательными. На территории захоронения провели дезинфекцию.