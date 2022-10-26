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Происшествия26 октября 2022 6:13

На Ставрополье инспекторы выясняют причину выезда грузовой ГАЗели на встречку

Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 25 октября примерно в 11:20 на 64 километре дороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель грузовой ГАЗели по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру. От удара спровоцировавший аварию автомобиль перевернулся.

— С тяжелыми травмами в больницу доставлен 25-летний водитель ГАЗели, житель Новоалександровска. Грузовая ГАЗель не принадлежит водителю, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавший водитель за последние два года 4 раза был привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения. У мужчины взяли кровь для проверки на состояние опьянения. По факту аварии проводится проверка.

Другая авария произошла с двумя ГАЗелями без страховок. Сообщается, что водитель одной из машин нарушил правила парковки, из-за чего второй врезался в стоящий транспорт.