Жительница Ставрополья устроила наркопритон в своей квартире

В ходе следствия установлено, что 34-летняя жительница города Михайловска Ставропольского края в обмен на алкоголь давала знакомым в пользование место в своем доме, где употребляли наркотики. Об этом узнали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и провели обыск в квартире.

— По месту жительства женщины изъяты полимерные бутылки, стеклянные колбы, пробка для курения, на которых согласно заключению экспертов выявлены следы наркотического средства, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Расследование данного преступления завершено.

Уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, за организацию наркопритона отправлено в Шпаковский районный суд для рассмотрения. Гражданке грозит наказание в виде лишения свободы.

Другой житель Ставрополья не устраивал притон, зато хранил в своем доме 380 граммов марихуаны, которую нашел и собрал возле своего дома. Уголовное дело за незаконное хранение наркотиков направлено в суд.