На четыре дня с 31 октября в Кисловодске перекроют железнодорожный переезд

С 22:00 31 октября по 18:00 3 ноября в Кисловодске из-за плановых работ по асфальтированию на железнодорожном переезде по улице Дводненко через него будет перекрыто движение. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

— Ограничения вводятся в связи с проведением ОАО «РЖД» ремонтных работ по асфальтировке проезжей части железнодорожного переезда 62 километре пк6 и переезда ранжирного парка. Объезд будет осуществляться через улицы Чапаева и Кирова, – пишет глава Кисловодска в своих официальных соцсетях.

Уже сегодня, 26 октября, в Пятигорске на целом ряде улиц отключат свет из-за работ по обрезке деревьев в зоне воздушных линий электропередач, а также ремонта оборудования на подстанциях. Ограничения будут действовать несколько часов, однако для разных улиц время отключения и включения разное.