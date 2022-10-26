СКР за девять месяцев эвакуировали 253 детей с освобожденных территорий

Следственный комитет России провел координационный совет по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в вооруженных конфликтах и стихийных бедствиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении участвовали сотрудники СКР и представители Минобороны, Минздрава, Миннауки, МВД, МЧС, Русской православной церкви, аппарата Уполномоченного по правам ребенка ЛНР и общественных организаций. Председателем совета стал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который отметил, что с 2014 года ведомство возбудило около двух тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима.

Также обсуждалась гуманитарная помощь от ведомство. На совете отметили, что с февраля по октябрь 2022 года СКР вместе с Минобороны РФ эвакуировали 253 детей, из которых 121 - сироты. Им оказали необходимую медпомощь и отправили на реабилитацию. Дальнейшее их будущее по вопросам воссоединения с родителями также будут помогать решать сотрудники ведомства.

Бастрыкин рассказал, что летом для обучающихся образовательных учреждений СК России был организован третий трудовой семестр, когда ребята помогали в госпиталях и других социальных учреждениях.

Ранее СУ СКР по Ставропольскому краю сообщало об открытии "горячей линии" для для участников военной операции, мобилизованных и членов их семей. Следователи будут помогать обратившимся решать правовые проблемы, связанные со спецоперацией. Горячая линия работает круглосуточно. Обратиться на нее можно по номеру телефона 8 (8652) 23-65-24.