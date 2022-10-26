В Пятигорске мошенники обманули 77-летнюю вкладчицу в финансовую пирамиду

В Пятигорске мошенники обманули 77-летнюю горожанку, пообещав ей компенсацию за потери в финансовой пирамиде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Пенсионерке названивал неизвестный абонент, который представился сотрудником фирмы, занимающейся возвратом долгов. Человек обрадовал женщину, что ей полагается компенсация в 789 тысяч рублей за то, что она потеряла в 2009 году в финансовой пирамиде. Но для оформления всех бумаг нужно заплатить деньги.

В общей сложности пенсионерка перевела мошенникам около 260 тысяч рублей. Когда же поняла, что ее обманули, написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Несмотря на регулярно проводимую полицейскими профилактическую работу, мошенникам по-прежнему удается входить в доверие к гражданам и путем обмана похищать их сбережения, - сказано в сообщении полиции.