Пьяный водитель устроил смертельную аварию и отправился в тюрьму на 7 лет

В суде установлено, что 13 июня 2021 года пьяный 27-летний житель Новоалександровского округа Ставропольского края ехал на машине из поселка Радуга в станицу Расшеватскую. Во время движения он превысил скоростной лимит, не справился с управлением и столкнулся с едущим по дороге мопедом.

— За рулем мопеда находились15-летний подросток, который от полученных травм скончался на месте происшествия, и 14-летняя пассажирка, которая получила серьезные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Водителю приговором суда назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчина не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, сроком на 3 года.

Гражданский иск потерпевших удовлетворил возмещение морального вреда на сумму в 1,5 млн рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.