Студенты СтГАУ будут изучать легендарный трактор "Кировец" в разрезе

Легендарному трактору «Кировец», в этом году исполняется 60 лет. Фото: stgau.ru

В Ставропольском аграрном университете открыли учебно-исследовательскую лабораторию. Студенты будут изучать там ходовую часть в разрезе и другие узлы легендарного трактора "Кировец", которому в этом году исполняется 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Такой лаборатории нет на Северном Кавказе. Ее открыли при поддержке ООО «Ставропольагропромснаб» и АО «Петербургский тракторный завод», который вложил в ремонт и устройство учебного пространства около трех миллионов рублей.

- Петербургский тракторный завод не просто стоит в основе обеспечения продовольственной безопасности государства. Это история нашей страны. Именно с этой техникой выпускники инженерно-технологического факультета будут работать в профессиональной жизни, - заявил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.

Петербургский тракторный завод был и остается единственным национальным производителем мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов. Фото: stgau.ru

Особенность лаборатории заключается в том, что там есть учебные стенды, на котором виден мост трактора в разрезе. Это позволяет студентам изучать работу ходовой системы и ремонтировать агрегат. В лаборатории будут заниматься студенты инженерно-технологического факультета и программы "Профессионалитет". "Кировец" - это единственный национальный производитель мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов. Выпускники аграрного университета работают на таких в производстве.

- Это огромный вклад в будущее региона и всей страны. Наш завод, как и многие предприятия страны, столкнулся с очень серьезной кадровой проблемой. Искренне рассчитываем, что СтГАУ будет выпускать высококлассных специалистов, которые будут отлично работать в регионе и за его пределами, - выразили надежду инвесторы.