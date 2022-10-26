На Ставрополье обнаружили 10 незаконных свалок

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ипатовском районе Ставропольского края провели проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды в деятельности администрации округа. По итогу было обнаружено 10 незаконных свалок отходов.

Администрация округа, как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, не вела работу по выявлению несанкционированных свалок, а также сбору и вывозу отходов. Лица, причастные к незаконной деятельности, найдены и наказаны не были. Это ведет к нарушению гарантированных конституцией РФ прав граждан на благоприятную окружающую среду.

— В связи с этим прокурор Ипатовского района предъявил в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации, выразившееся в непринятии мер к ликвидации несанкционированных свалок отходов, расположенных на территории округа, – пишет ведомство.

На администрацию возложили обязанность в определенный срок, о котором не сообщается, ликвидировать отходы. Выполнение требований контролирует прокуратура.