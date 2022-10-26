За сутки 25 октября на Ставрополье поймали 26 пьяных водителей

Прошедшие сутки 25 октября на Ставрополье попались пьяными 26 водителей, из которых 3 могут ответить за повторное нахождение за рулем нетрезвыми уголовно. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Так, в селе Левокумском на Ставрополье автоинспекторы остановили «Девятку». За рулем сидел 45-летний житель соседнего региона, который при виде наряда правоохранителей сообщил, что «попал». После мужчина объяснился: у него имелись признаки опьянения, а прав он никогда не получал.

— Пройти освидетельствование мужчина согласился, но стал утверждать, что за рулем он не находился. Водитель несколько раз попытался обмануть алкотектор и решил проехать в медучреждение, где ситуация повторилась, – пишет ведомство.

Действия водителя были расценены как отказ от прохождения теста на алкоголь. В отношении него составили административный протокол. Водителю грозит административный арест от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей.