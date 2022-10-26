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Происшествия26 октября 2022 9:24

За сутки 25 октября на Ставрополье поймали 26 пьяных водителей

Трое из них попались повторно, за это им грозит уголовная ответственность
Данил Юрков

Прошедшие сутки 25 октября на Ставрополье попались пьяными 26 водителей, из которых 3 могут ответить за повторное нахождение за рулем нетрезвыми уголовно. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Так, в селе Левокумском на Ставрополье автоинспекторы остановили «Девятку». За рулем сидел 45-летний житель соседнего региона, который при виде наряда правоохранителей сообщил, что «попал». После мужчина объяснился: у него имелись признаки опьянения, а прав он никогда не получал.

— Пройти освидетельствование мужчина согласился, но стал утверждать, что за рулем он не находился. Водитель несколько раз попытался обмануть алкотектор и решил проехать в медучреждение, где ситуация повторилась, – пишет ведомство.

Действия водителя были расценены как отказ от прохождения теста на алкоголь. В отношении него составили административный протокол. Водителю грозит административный арест от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей.