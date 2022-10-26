На сбор и отправку гуманитарной помощи мобилизованным из Кисловодска ушло две недели

В Кисловодске собиралась гуманитарная помощь для мобилизованных. После этого были трудности с ее отправкой в Крым. Как сообщил в своих официальных соцсетях глава города Евгений Моисеев, по времени путь до бойцов занял 47 часов.

Припасы не могли попасть в руки мобилизованных так долго из-за того, что по весу грузовик, который вез гуманитарную помощь, не мог проехать по мосту. После запрета было решено отправиться на пароме, однако из-за шторма он не работал два дня.

— Нас в сопровождении провели на паром и наша команда переправилась в Крым в 2 часа ночи. После небольшого отдыха, с утра двигались дальше в нужном направлении.

Дальше проблем по проезду таможенного контроля и блокпостов не было, – пишет глава Кисловодска. До военной части припасы добрались после обеда.

С бойцами пообщались, они были очень рады и передавали всем, кто помог, слова благодарности. Сбор помощи бойцам продолжается.