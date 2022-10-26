Главарь банды разбойников-вымогателей со Ставрополья отправится в тюрьму на 9 лет и 1 месяц

Прокуратура Ставропольского края поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Ессентуков. Он признан виновным в совершении четырех преступлений: участие в вооруженной банде, незаконное хранение оружие, разбой и вымогательство.

В суде установлено, что не позднее августа 2021 года на территории Минвод мужчина возглавил преступную группу, в которой находился подсудимый и еще несколько человек. Все они были вооружены незаконно хранящимся оружием и совершали разбойные нападения.

— В ноябре 2021 года подсудимый, являясь членом организованной преступной группы, в разных составах с иными участниками банды, находясь на территории Кавказских Минеральных Вод, совершил разбойное нападение на 3-х граждан, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Банда приехала в Ессентуки, чтобы потребовать деньги от заранее известной жертвы. Найдя потерпевшего, злоумышленники силой вытащили его из машины, ударили о транспорт и принялись избивать, нанеся не менее 10 ударов ногами и руками.

— Приставив пистолет к пострадавшему, преступники стали требовать от него 50 тысяч рублей, однако у мужчины не было с собой необходимой суммы. Опасаясь за свою жизнь, он отдал им имеющиеся при себе 5 тысяч рублей, – пишет ведомство.

Так, позднее подобным образом преступники продолжали налеты. Со второго потерпевшего они взяли 12 тысяч рублей – все деньги, что были у него, – а с третьего стали требовать сперва 30, а после 45 тысяч рублей через мессенджер, телефонные звонки и сообщения.

Потерпевший передал 28 тысяч рублей, а после обратился в полицию. Правоохранители пресекли преступную деятельность банды, на участников возбудили уголовные дела, а после направили в суд.

— Суд, приняв во внимание тот факт, что преступник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, – пишет прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.