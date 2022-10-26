От Шпаковского округа Ставрополья мобилизованным доставили гуманитарную помощь

Сегодня, 26 октября, из Шпаковского округа Ставропольского края мобилизованным, проходящим боевую подготовку в воинской части Буденновска, доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщает глава округа Игорь Серов.

— На данный момент наши ребята всем обеспечены. Далее все необходимое по конкретной нуждаемости будем доставлять непосредственно в те части и населенные пункты, куда будут распределены наши военнослужащие, – пишет в своих официальных соцсетях глава округа.

Также помощь отправили из Кисловодска, только вот на ее сбор и отправку ушло две недели. По времени только на путь до Крыма, где находятся мобилизованные, ушло 47 часов. Все из-за проблем, связанных с перегруженной припасами фурой и не работающего из-за шторма парома. В итоге помощь была доставлена бойцам.